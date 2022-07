Vikra pometla s konkurenco

Vokalna skupina Glasbene matice Vikra je na letošnjem mednarodnem tekmovanju Seghizzi prejela Veliko nagrado, prve nagrade v kategorijah renesančne, romantične in sodobne glasbe, nagrado kot najboljši komorni zbor, Petra Grassi pa še nagrado kot najboljša dirigentka tekmovanja in za najboljši program. Dejansko je tržaška skupina zmagala v vsaki kategoriji, katere se je udeležila. Temu lahko dodamo bolj nevidni dosežek in sicer, da je Vikra prva skupina iz dežele Furlanije - Julijske krajine v zgodovini tekmovanja Seghizzi, ki se lahko ponaša z absolutnim dosežkom Velike nagrade.

Petra Grassi je pokazala široko paleto sposobnosti svojih pevcev z izborom tehtnih in med seboj zelo različnih skladb, ki so upoštevale italijanske, slovenske, deželne skladatelje in mojstrovine mednarodne literature. Kljub temu, da je ocenjevanje žirije velikokrat neznanka, je bilo pričakovati izjemno bero nagrad za čezmejno zasedbo, ki se je od prve kategorije izkazala kot najbolj strukturirana, umetniško zrela skupina, s premišljenim programom in zdaleč najbolj suverenim vodstvom. Ob tem ima zbor posebnost, da je po zasedbi hibriden, saj zelo ubrano vključuje moške glasove v (tudi po programu) pretežno žensko skupino, kar predstavlja dodaten umetniški in tehnični izziv. Zbranost pevcev, intenzivnost izvedb in poglobljena analiza skladb v dodelanih izvedbah so prepričali mednarodno žirijo, ki so jo sestavljali Eugeniusz Kus, Božidar Crnjanski, Maurizio Sacquegna, Alexei Shamritsky in Andrea Venturini.