Ko zapoje ameriški škržatek (v lat. Scaphoideus titanus), se vinogradnikom naježijo lasje, saj gre za tujerodno vrsto, ki prenaša zlato trsno rumenico, neozdravljivo karantensko bolezen vinske trte. »V Furlaniji - Julijski krajini je ameriški škržatek še redek, po drugi strani ga je že veliko v Piemontu in tudi v Venetu, kjer že povzroča veliko škodo,« pravi mladi krminski vinar Kristian Keber in pojasnjuje, da se škržatek tudi v naših krajih pojavlja že kakih petnajst let. Njegovo zatiranje je za vinogradnike obvezno; kdaj morajo poskrbeti za škropljenje, jih obvestijo kmetijski zavodi oz. vinogradniški konzorcij, ki pozorno spremljajo pojavljanje in širjenje škodljivega zajedavca.

