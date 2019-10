Vinogradnik Edi Keber prejel nagrado za življenjsko delo

Med nagrajenci založbe Slow Food Editore, ki med drugim izdaja vinski vodnik Slow wine, je letos tudi krminski vinogradnik Edi Keber.

»Edi Keber, nosilna figura svojih ljubljenih Brd, je v teku let opravil pogumne izbire, s katerimi je želel ovrednotiti terroir. Izdelal je čudovito etiketo, svoje vinogradniško delo pa opravlja z izrazitim spoštovanjem do okolja in biotske raznovrstnosti,« so zapisali v utemeljitvi nagrade, ki so mu jo podelili za življenjsko delo. Nagrado je Keber v nedeljo v Milanu prejel iz rok urednikov vinskega vodnika Giancarla Gariglia in Fabia Giavedonija. Izročila sta mu jo med enim izmed dogodkov v sklopu prireditve Milano Wine Week. Dogodek so izkoristili tudi za to, da so predstavili deseto, jubilejno izdajo vinskega vodnika Slow wine.