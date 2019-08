Vipavsko hitro cesto bodo spet delno zaprli

Dars bo po postavitvi testnih polj s protivetrno zaščito zaradi meritev hitrosti burje za daljše obdobje spet zaprl vozna pasova na vipavski hitri cesti.

Zaradi postavljanja testnih polj s protivetrnimi ograjami je bil promet na 11-kilometrskem odseku hitre ceste med Vipavo in Razdrtim že več mesecev močno oviran. Zaradi počasnih tovornjakov je bila hitrost zmanjšana na 40 kilometrov na uro ali manj, ob okvarah tovornih vozil ali nesrečah pa so nastali daljši zastoji.

Vipavska hitra cesta je ključnega pomena za številne prebivalce Vipavske doline, ki se dnevno vozijo proti Ljubljani. Tudi zaradi tega ajdovski in vipavski župan Tadej Beočanin in Goran Kodelja nasprotujeta nameri Darsa in pozivata k iskanju alternativnih rešitev.