Virtualni spomin se bo širil z všečki

Padlih domačinov se bodo na Goriškem kakorkoli spomnili, četudi brez tradicionalnih svečanosti pred spomeniki. V goriški pokrajini so nameravali 25. april, dan osvoboditve in zmage nad nacifašizmom, proslaviti z množičnim shodom v Tržiču, na katerem bi bil prisoten tudi državni predsednik ANPI-VZPI Gianfranco Palgiarulo. Zaradi omejevalnih določil, povezanih s prizadevanji za zajezitev širjenja koronavirusa, so osrednjo prireditev v goriški pokrajini odpovedali; če se bodo razmere umirile, jo nameravajo izpeljati septembra v okviru niza svečanosti v spomin na ustanovitev Proletarske brigade, ki so jo sestavljali delavci iz Laškega in se je skupaj s slovenskimi partizanskimi enotami borila na Goriški fronti septembra 1943.

Na podoben način so seveda odpadle tudi tradicionalne slovesnosti, ki jih krajevne sekcije borčevske zveze, občinske uprave in društva prirejajo po vaseh. Namesto tradicionalnih dogodkov so se organizatorji odločili, da se v soboto, 25. aprila, kakorkoli spomnijo padlih. Predstavniki ANPI-VZPI bodo položili šopek cvetja pred vse spomenike v goriški občini - do Pevme in Podgore do Štandreža, Ločnika in glavnega pokopališča. Pred pevmski spomenik bosta šopek cvetja položila predstavnika ANPI-VZPI in Krajevne skupnosti za Pevmo, Štmaver in Oslavje. V Štandrežu bodo poskrbeli za dvig zastav in položitev venca; pred spomenikom bo spregovorila Alenka Florenin, njen govor bodo posneli in predvajali po Facebooku. Dogodek, ki sicer ni odprt za javnost, organizirajo kulturno društvo Oton Župančič, SKGZ in štandreška sekcija ANPI-VZPI.Podobno, kot je veljalo za »šticanje« pirhov za veliko noč, društvo Oton Župančič prireja nov »spletni« dogodek - tokrat v sodelovanju s krajevno sekcijo ANPI-VZPI. Domačine in prijatelje iz cele Goriške vabijo, da se ob 25. aprilu zmage nad nacifašizmom spomnijo s partizansko pesmijo, poezijo ali risbo; fotografije in videoposnetke bodo zbirali na naslovu elektronske pošte zupancic.oton@gmail.com. »Osebni stiki so prepovedani, povežimo se vsaj virtualno,« poudarjajo iz štandreškega kulturnega društva Oton Župančič.

V sovodenjski občini bodo v soboto, 25. aprila, župan Luca Pisk in štirje odborniki položili vence pred vseh pet spomenikov padlim v NOB na občinskem ozemlju; pred vsakim spomenikom bo navzoč le po en predstavnik občinske uprave. Pri polaganju bo v vsaki vasi sodeloval še po en član ANPI-VZPI. Po položitvi venca bodo predvajali skladbo Vstajenje Primorske. V Doberdobu bo vence polagal župan Fabio Vizintin, ki bo poskrbel tudi za priložnostni nagovor v imenu občinske uprave ter sekcij ANPI-VZPI Dol-Jamlje in Jože Srebrnič iz Doberdoba; s tehnično pomočjo društva Hrast bodo županov govor predvajali preko spleta. Povezava bo na voljo tako na spletni strani doberdobske občine kot na spletni strani društva Hrast.Polaganja vencev in krajše svečanosti ne bodo odprti za javnost; fotografije in posnetke bo mogoče dobiti na Facebooku in spletnih straneh posameznih organizatorjev in udeležencev. Virtualni spomin se bo tokrat širil tudi preko delitev in všečkov.