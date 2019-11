Višek obolenj zaradi azbesta leta 2025, pot do olajšav za bolnike ni preprosta

Po ocenah strokovnjakov bomo v Furlaniji - Julijski krajini leta 2025 dosegli višek obolenj in smrti zaradi izpostavljenosti azbestu. »Zaradi tega je ključnega pomena, da ob naložbah v zdravstvo poskrbimo tudi za okoljsko sanacijo. Na tem področju je namreč preventiva bistvenega pomena,« pravi predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, ki je na včerajšnji deželni konferenci o azbestu v Tržiču tudi napovedal, da bodo znotraj reorganiziranega zdravstvenega podjetja še »okrepili delovanje enotnega deželnega središča za azbest Crua«.

Do poznega popoldneva so nato sledili trije sklopi predavanj. Najprej je bilo na vrsti zdravstveno-klinično področje, kjer so se osredotočili na preventivne in oskrbovalne vidike, sledilo je obravnavanje problematike s pravnega in socialno varstvenega vidika, nazadnje pa se je razprava osredotočila na nadzor službenih in okoljskih rizičnih dejavnikov. Med govorniki je bil tudi Paolo Barbina, direktor deželnega središča za azbestne bolezni Crua, ki se je osredotočil na »labirint«, skozi katerega morajo azbestni bolniki zato, da so oproščeni plačila za zdravstvene storitve. Azbestni bolniki imajo pravico do brezplačnih pregledov, pot do teh pa ni lahka. »Bolniki lahko do njih pridejo po štirih različnih poteh,« razlaga Barbina. Težava je v tem, da se glede na eno ali drugo pot lahko ugodnosti spremenijo.