Visok vodostaj ponuja priložnosti za nova odkritja

Izredno visok vodostaj Doberdobskega jezera in ostalih kraških vodnih virov so v prejšnjih dneh izkoristili za novo vzorčenje, ki naj bi prispevalo k novim odkritjem in ugotovitvam o povezanosti podzemnih voda.Med minulim koncem tedna so bili jamarji in raziskovalci iz multidisciplinarne skupine za raziskovanje kraških voda ponovno na delu; vzorce vode so odvzeli v Soči in Vipavi, v Doberdobskem jezeru, v jamah pri Brestovici in Komarjah, v Prelosnem, pri Močilih, v jami Nevio pri Selcah, v vodnjaku v Polaču, pod Sabliči, pri Moščenicah, ob izviru Sardoč in ob izviru Timave pri Štivanu. Prvič so vzorec vzeli tudi pri Vižintinih, kjer se na običajno suhem kraškem polju voda nabere le ob največjih deževjih in zatem odteče v podzemlje skozi razne požiralnike. Med jemanjem vzorcev so v jami pri Komarjah v fotografski objektiv ujeli jamsko kozico iz reda Troglocharis, ki so jo v preteklosti opazili tudi v drugih jamah doberdobskega Krasa; poleg jamske kozice so v prejšnjih dneh v raznih jamah zagledali tudi nekaj človeških ribic, ki ravno tako potrjujejo visoko kakovost podzemnih kraških voda.

