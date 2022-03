Vlagajo predvsem v storitve za družine z otroki

»Če ne vlagaš v to, kar imaš, ne moreš pričakovati dobrega odziva.« Tako razmišlja Martina Gratton, podpredsednica združenja Gorizia nuoto, ki upravlja goriški bazen na Rojcah. V prihodnjih mesecih bodo v zunanjih prostorih uredili nov vodni park, ki bo namenjen najmlajšim in otrokom do 10. oz. 12. leta starosti. V prihodnjih letih pa bodo, če bo Dežela Furlanija - Julijska krajina sprejela njihovo prošnjo po prispevku, poskrbeli tudi za obsežnejšo prenovo obstoječega športnega objekta: nekateri deli namreč segajo v leto 1977, ko so bazen zgradili.

»Že pred pandemijo smo pri združenju razmišljali, da bi investirali v vodni park. Potem so pač nastopile pandemske razmere, zdaj pa smo se odločili, da projekt izpeljemo. Okoliščine niti zdaj niso rožnate, a vseeno ... Če ne vlagaš, ne moreš pričakovati, da boš imel pozitiven odziv. S to naložbo pa svojo pozornost usmerjamo predvsem v družine z otroki,« poudarja Martina Gratton. »Imamo to srečo, da naš bazen obdajajo zelene površine, ki so primerne in privlačne za družine z otroki. Zaradi tega bo desno od letnega bazena, na meji z nogometnim igriščem, zaživel mali vodni park, ki bo primeren za otroke do 10. ali 12. leta starosti. Zgradba bo imela obliko gradu, merila bo približno enajst metrov v širino in šest v višino. Imela bo razne tobogane in prehode, kjer bo tekla voda. Postavljena bo na posebni blazini proti poškodbam, ki bo prepojena z vodo. Ob novem vodnem parku bomo postavili tudi šotore, ki jih bodo družine lahko rezervirale. Investicija znaša okoli 35.000 evrov, pripravljalna dela in postavitev strukture bosta trajala približno poldrugi mesec. Vse bo nared za 1. junij,« razlaga podpredsednica združenja Gorizia nuoto.

Ob tej naložbi, katere sadovi bodo vidni že letos poleti, se združenje Gorizia nuoto nadeja izpeljati precej bolj obsežna dela, vredna okrog dva milijona evrov. Združenje je v sodelovanju z načrtovalci pripravilo študijo izvedljivosti za temeljito obnovo objekta; načrt so posredovali občini, ki ga je sprejela in predložila prošnjo za prispevek Deželi Furlaniji - Julijski krajini. Maja naj bi bilo znano, ali bo prispevek odobren.