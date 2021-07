Vlagajo v obnovo neprofitnih stanovanj

Goriško podjetje za neprofitna stanovanja Ater v tem času obnavlja številne nepremičnine, s katerimi bo dodatno obogatilo svojo ponudbo. Večji del stanovanj, ki jih obnavljajo tudi po zaslugi raznih »bonusov«, so v Gorici, Krminu in Tržiču, nekaj manj jih imajo tudi v Škocjanu, Koprivnem in v Fari. V Gorici snujejo še dodatne projekte za večje število stanovanj.

Predsednik goriškega podjetja Ater Fabio Russiani je včeraj za Primorski dnevnik povedal, da so bonusi za obnovo stanovanj dali pomemben zagon obnovi nepremičninskega premoženja. »Goriško podjetje Ater je staro skoraj sto let, torej ne čudi, da so številne nepremičnine potrebne obnove. Nadejamo se, da bodo ti prispevki na voljo tudi v prihodnje, saj bi omogočali redno obnavljanje in dobro ohranjanje neprofitnih stanovanj. K temu pripomore tudi možnost prenosa kredita, ki olajša celoten postopek,« je pojasnil Russiani.

Podrobnosti o aktivnih gradbiščih nam je posredovala direktorica podjetja Ater, Alessandra Gargiulo. Največ stanovanj v isti stavbi prenavljajo v tržiški Ulici Valentinis. Do konca leta bodo oddali 20 povsem obnovljenih stanovanj. V Krminu so v teku dela na stavbi nekdanjega katastra, kjer še ni bilo stanovanjskih enot. Po novem bo tu 13 neprofitnih stanovanj, ki bodo nared predvidoma prihodnje leto. V Gorici, kjer je več gradbišč, bodo do konca leta zaključili obnovo šestih stanovanj v Ulici Ascoli. Stavbo v bližini sinagoge je podjetje Ater odkupilo pred leti, ko je propadala, in najprej obnovilo njeno zunanjost, nato pa še stanovanja. Veliko pozornosti namenjajo tudi Rojcam. V Ulici Campagnuzza, kjer so nekoč bile barake, so zgradili stavbo z 18 stanovanji. V Ulici Pola 1 pa bodo namesto nekdanje vojašnice karabinjerjev uredili deset neprofitnih stanovanj. Prav tako v Ulici Pola je tudi nekdanji zavod Filzi, za ureditev katerega bosta goriška občina in podjetje Ater uporabila sredstva iz sklada za obnovo in varnost primestnih rajonov. Za nekdanji zavod bodo namenili 10,4 milijona evrov. Načrtovanje še ni zaključeno, porušenje sedanje stavbe pa bi lahko dočakali že pred koncem leta. Tu bodo uredili telovadnico, hostel in dve stavbi po 12 neprofitnih stanovanj. Poleg teh gradbišč je po celi Goriški v teku še vrsta manjših rednih in izrednih vzdrževalnih del. Tako v Fari kot v Koprivnem bodo v kratkem tudi začeli obnavljati po šest stanovanj. Skupno upravlja podjetje Ater 4735 neprofitnih stanovanj, od katerih je 486 v lasti občin.