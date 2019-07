Sredi noči je vlomil v kavarno Vittoria na goriškem Travniku, ukradel nekaj sto evrov in mobilni telefon, nakar je pobegnil neznano kam. Do kraje je prišlo v noči na 20. julij.

Policisti letečega oddelka so s pomočjo posnetkov varnostnih kamer ugotovili identiteto tatu; gre za 40-letnega italijanskega državljana N.A., ki so ga policisti izsledili 23. julije nedaleč od mestne hiše. Zatem so ga pospremili do vojašnice Massarelli pri Rdeči hiši, kjer je moški priznal odgovornost za kaznivo dejanje in izročil policistom ukradeni mobilni telefon. Policisti so moškega ovadili zaradi kraje v obtežilnih okoliščinah; na začetek sodnega postopka čaka na prostosti.