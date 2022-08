Vlomilci ostali praznih rok

Neznani vlomilci so bili v prejšnjih dneh na delu v Štandrežu. Obiskali so hišo nedaleč od pokopališča, ki je sicer prazna že kakih deset let. Njeni lastniki stanujejo v sosednji stavbi. Sledi vloma so opazili v sredo pod večer, vendar so bili po vsej verjetnosti vlomilci na delu že nekaj dni prej.

Med hojo po dvorišču so lastniki zagledali napol dvignjeno roleto, ki je običajno zaprta, in za njo še odprta vrata. Zraven so še druga vrata, skozi katera so neznanci najverjetneje vlomili v poslopje, tako da so iz zunanjosti najprej s silo dvignili roleto, nakar so razbili šipo in zatem iz notranjosti odprli kljuko. Vlomilci so po sobah in tudi v kletnih prostorih odprli vse omare in predale, vendar niso ničesar pobrali, saj v stavbi ni bilo dragocenih predmetov. Včeraj so lastniki obvestili varnostne sile; hišo so si ogledali policisti, ki so sprožili preiskavo. Na delu je bil tudi forenzik, ki je s seboj odnesel nekaj razbitin šipe, na katerih bodo v laboratoriju preverili prisotnost morebitnih prstnih odtisov.