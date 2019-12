Vlomili v dva lokala

Gostinske lokale v Gorici so v prazničnih dneh obiskali tudi nezaželjeni gostje. Tatovi so bili namreč na pohodu v noči s petka na soboto, ko so vlomili v lokal Tunnel Food and drink na Travniku in gostilno Al rap di ue v Nunski ulici. Odnesli so malo več kot sto evrov, za sabo pa so pustili kar nekaj škode. Na vhodnih vratih priljubljenega lokala, ki pri Bombijevem predoru ponuja sendviče in balkansko hrano, so v soboto zjutraj bili vidni znaki vloma. Iz blagajne je zmanjkalo približno sto evrov. Prav tako neprijetno se je vikend začel v gostilni Al rap di ue, v starem mestnem jedru, kjer pa je izkupiček tatvine bil res skromen. Preiskavo sedaj vodijo goriški karabinjerji. V zadnjem mesecu so v Gorici sicer zabeležili več tatvin, izkupiček katerih pa povečini ni bil največji.