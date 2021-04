Vodeni sprehodi mimo oranžnih klopi

Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja je konec oktobra zaključilo z nameščanjem sedmih oranžnih klopi. Postavili so jih v razne predele vasi, in sicer eno za vsako izmed sedmih kleti, ki so vključene v združenje – Dario Princic, La Castellada, Gravner, Primosic, Fiegl, Radikon in Il Carpino. Klopi, ki stoji na strateških razglednih točkah, kjer lahko mimoidoči postanejo in se zamislijo ob občudovanju oslavskih gričev, bodo obiskali med tremi vodenimi sprehodi po Oslavju, med katerimi si bodo ogledali tudi sodelujoče kleti. Sprehode bo vodila naravoslovka Sabrina Pelizzon iz ustanove Ecoturismo FVG.Če bodo omejitve za preprečevanje širitve koronavirusa to dopuščale, bo prvi sprehod predvidoma na sporedu v soboto, 8. maja, v popoldanskih urah. Poleg kleti in klopi si bodo udeleženci ogledali tudi nekatere naravne in zgodovinske znamenitosti; udeleženci sprehodov bodo pešačili po vinogradih in poljskih poteh.

