Vodeni sprehodi po mestu

Vodeni obiski v desetih mestnih četrtih oz. krajevnih skupnostih, s posebnim poudarkom na zgodovinskih in zanimivih lokacijah. To je bistvo projekta #pgontheroad, ki ga prireja mladinski center Punto giovani. Namenjen je, v prvi vrsti, prav mladim, saj jih želijo tudi na ta način »približati teritoriju«, je na včerajšnji predstavitvi povedala odbornica za mladinske politike Marilena Bernobich. Odbornica Chiara Gatta pa je izpostavila »sodelovanje s krajevnimi združenji in občinskimi svetniki, ki imajo pooblastilo za posamezne četrti«. Do septembra načrtujejo skupno deset sprehodov, ki bodo vedno brezplačni, obvezna pa je prijava. Prvi sprehod, ki je potekal v slovenščini, saj so pri njem sodelovali člani tečaja slovenščine pri Punto giovani, je bil na vrsti v torek, in sicer na Trgu Transalpine. 13. julija se obeta drugi sprehod v slovenščini, ki bo v Štandrežu. Prihodnji torek, 15. junija, bo na vrsti obisk vile Attems v Ločniku, 22. junija pa obisk muzeja Alvise Comel. Palača Lantieri bo predmet obiska, ki bo 29. junija. Datume za ostale sprehode, ki potekajo vedno ob 18. uri, bodo še sporočili. Prijava je obvezna na puntogiovanigo@gmail.com ali na telefonsko številko 0481-537089.