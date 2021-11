Vodenje Zavoda GO! 2025 prevzel Novogoričan Gregor Karer

Z današnjim dnem je vodenje Zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica v funkciji ustanovnega v. d. direktorja zavoda prevzel Novogoričan Gregor Karer, so sporočili iz kabineta župana mestne občine Nova Gorica.

Na tem mestu, na katerega ga je s sklepom imenoval novogoriški župan dr. Klemen Miklavič, bo ostal do imenovanja direktorja zavoda, ki bo predvidoma potrjen na februarski seji novogoriškega mestnega sveta. Razpis za direktorja bo objavljen še letos. Gregor Karer je ob imenovanju izpostavil, da je EPK 2025 priložnost za regijo in na kratko rečeno najlepši projekt, ki obstaja v tem trenutku. Med njegovimi prvimi nalogami bo zagon zavoda v praksi, postavitev kadrovskega organigrama in izvedba vseh ključnih postopkov za funkcioniranje zavoda.

Gregor Karer, rojen leta 1982, je osnovno in srednješolsko izobraževanje zaključil v Novi Gorici, največ mladostnih ur pa je preživel ob šahovnici in postal državni prvak do 18 let. Diplomiral je iz ekonomije (smer management in ogranizacija, dodatno smer marketing). Kultura je njegov najzvestejši spremljevalec. Deloval je v nevladnih organizacijah in se udeleževal mednarodnih izobraževanj (npr. Future Music Festivala v Barceloni), kjer se je pobliže seznanil z najboljšimi svetovnimi praksami, v Los Angelesu, Las Vegasu in drugje pa navezoval poslovna partnerstva.

Ustanovil je podjetje Agencija GIG, pri katerem je že več kot desetletje direktor. V tem času je imel priložnost sodelovati z največjimi imeni domače in tuje glasbene scene, svoje znanje in sposobnosti pa dokazuje pri organizaciji in produkciji še tako zahtevnih projektov.