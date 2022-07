Vodni top se je na požarišču izkazal

»Vodni top se je v danih razmerah izkazal kot učinkovita pomoč gasilcem. Svoje delo je opravil odlično, prav tako pa se njegove sposobnosti zaradi vključenosti v gašenje niso v ničemer poslabšale.« S temi besedami so se na slovenski policiji odzvali na navedbe nekaterih medijev, da naj policijski vodni top ne bi bil primeren za gašenje požarov na Krasu prejšnji teden.

Na policiji so v tiskovnem sporočilu zapisali, da so ob prevzemu vozila leta 2017 pojasnili, da se specialno vozilo uporablja tudi kot sredstvo za gašenje požara, lahko se pri gašenju pridruži silam za zaščito in reševanje ali pa se uporabi za različne humanitarne naloge, na primer za prevoz in dostavo čiste pitne vode. Kapaciteta njegovega rezervoarja je namreč kar 10.000 litrov vode. »Bizarno bi bilo, če ne bi bil uporabljen, ker je zmožen prevažati in hitro uporabiti večjo količino vode,« so bili jasni na policiji.

Vodni top je od gasilcev prevzel delo na določenih področjih, kjer je bilo treba z močenjem terena ustvarjati in vzdrževati požarne pregrade. Gasilci so se lahko posledično prerazporedili na druga pomembnejša žarišča požara. Na prvi dan dela je na vozilu res prišlo do manjše okvare, ki pa je bila takoj odpravljena. Vodni top je bil tako v naslednjih dneh polno operativen.

»Odločitev za njegovo uporabo ni posledica »ugrabitve« odločevalcev, kot napačno navajajo nekateri mediji, temveč stvar razuma in tudi intuicije, da je v nesreči tako velikega obsega treba pomagati z vsemi viri, ki so na voljo,« so sklenili slovenski policisti.