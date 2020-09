Vodostaj Soče označujejo štirje dvobarvni stebri

Na območju kopalne vode v Solkanu so od minulega konca tedna postavljeni štirje stebri z barvnima oznakama, ki kopalce opozarjajo o stanju vodostaja Soče. Če je vidna bela oznaka, je gladina vode še varna za kopanje, previdnost seveda vseeno ni odveč, medtem ko rdeča oznaka kaže, da je vodostaj povišan in kopanje ni več varno. V soboto okoli 17. ure popoldan, na primer, je iz vode štrlela komaj še četrtina rdeče oznake, vodostaj je bil krepko povišan, voda je bila deroča. V Soči se tedaj ni kopal nihče, brzice je premagoval le en kajakaš. Dva odrasla kopalca sta sicer zabredla v reko, vendar se od brega nista oddaljila, po hitri osvežitvi sta se vrnila na kopno.

Koliko bodo oznake zalegle, je težko napovedati. Kopanje kljub rdečim oznakam zaenkrat ni prepovedano, zato je odgovornost na posameznikih.

Mestna občina Nova Gorica je sicer pred desetimi dnevi s Holdingom slovenskih elektrarn in Soškimi elektrarnami sprejela dogovor o sklicu projektne strokovne skupine, ki naj bi do konca leta našla dolgoročno rešitev za zagotavljanje varnosti na Soči v Solkanu za vse uporabnike: tako za športnike kot tudi za rekreativne plavalce oz. turiste. V projektno skupino so bili povabljeni predstavniki stroke s področja reševanja, kot so reševalci, potapljači, gasilci in civilna zaščita, predstavniki institucionalnih deležnikov, na primer Javni zavod za šport in Kajak klub Soške elektrarne, ter predstavniki HSE, SENG-a, Ministrstva za infrastrukturo ter novogoriške mestne občine. »Župan je sestanek sklical za teden v četrtek,« so nam včeraj pojasnili na mestni občini. Udeležbo morajo vabljeni potrditi do srede, nekateri so to tudi že storili.