Vodovodne cevi potrebujejo zaščito

Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo tudi na Goriškem spet zelo zeblo, zato velja upoštevati nasvet podjetja Irisacqua, ki ob vsakem padcu temperatur pod ničlo poziva svoje odjemalce, naj primerno zaščitijo vodovodne števce in cevi, ki so izpostavljeni mrazu. Vodomerni števci morajo biti izolirani s primernim materialom, jaški in vratca niš pa morajo biti vedno zaprti. Za izolacijo se ne smemo posluževati starih cunj in odej, ker zadržujejo vlago, temveč moramo uporabljati stiropor, poliuretan in podobne materiale, ki so naprodaj v trgovinah z opremo za gradbeništvo. V stanovanjih in drugih prostorih, ki jih v zimskih mesecih ne uporabljamo, moramo zapreti ventil pretoka vode, ki je ob števcu.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.