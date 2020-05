Vojaki bodo razkužili ulice s paro

Za razkužitev mestnih ulic s paro bodo poskrbeli vojaki konjeniške brigade Pozzuolo del Friuli, ki so včeraj dopoldne izvedli prikaz intervencije pred mestno hišo. Županu Rodolfu Ziberni so pojasnili, da med čiščenjem mestnega središča ne bodo uporabili nobene kemijske snovi, temveč samo paro, tako da bo njihova razkužitev povsem prijazna do okolja. Mestne ulice bodo razkuževali v nočnih urah. Z delom bodo začeli danes med 20. uro in drugo uro ponoči; intervencija se bo nadaljevala v prihodnjih dneh vse do torka, 19. maja.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.