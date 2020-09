Volišča povsem varna

Varnost volivcev na današnjem in jutrišnjem ustavnem referendumu bo zagotovljena. Z goriške občine opozarjajo, da bodo na voliščih na razpolago zaščitne maske za enkratno uporabo in razkužilni gel; vhodi in izhodi bodo ustrezno označeni, okna bodo odprta.

Volilni upravičenci, ki so v karanteni zaradi koronavirusa, bodo svoj glas lahko oddali doma. Da bi zagotovili vsem občanom pravico do udeležbe na ljudskem glasovanju, so na goriški občini poskrbeli za organizacijo ekipe, ki bo volivce v karanteni obiskala na domu. Sestavljali jo bodo prostovoljci Rdečega križa in civilne zaščite, ki bodo seveda primerno zaščiteni in opremljeni, da ne bodo tudi sami tvegali okužbe s koronavirusom.