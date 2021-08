Vonj po antičnih mokah in spomin na nonine breskve

Kruh s kavo, »grešni« rogljički, elegantne tortice in lahki piškoti so le nekateri izmed izdelkov, ki jih Janina Cotič z družino in sodelavci skrbno, in z veliko mero ljubezni, pripravlja v domači pekarni Cotič v Sovodnjah. Iztočnica za pogovor so prav stalen razvoj ponudbe, eksperimentiranje ter soočanje z raznimi peki in drugimi mojstri, katerih rezultate lahko spremljamo z obiskom trgovine, kjer bomo vedno našli kaj novega, kot tudi na družbenih omrežjih. Janina Cotič je vodenje družinske pekarne z možem Erikom Petejanom prevzela pred tremi leti. Po obnovi in širitvi sovodenjskih prostorov so se odločili tudi za najem pekarne v Gradišču, kjer obratujejo že eno leto.

Kakšen je dosedanji obračun dela v Gradišču?

EP: Z izkušnjo smo zadovoljni, se pa še odločamo, kako naprej. Opazili smo, da so med Sovodnjami in Gradiščem precejšnje razlike. V Sovodnjah so stranke bolj raznolike, imamo tako vaščane kot veliko ljudi iz drugih krajev, ki gredo mimo ali – ob sobotah, ko je ponudba bogatejša – tudi pridejo nalašč k nam. Pretok ljudi pomeni tudi novosti in stalen razvoj, tako pri kruhu kot pri sladicah. V Gradišču pa so veliko bolj tradicionalni. Stranke prihajajo v glavnem iz četrti, kjer deluje pekarna. Gre za stranke, ki so jo obiskovale, že preden smo jo mi prevzeli. Pekarno smo vsekakor nekoliko prilagodili svojim potrebam. Osredotočili smo se na kruh in sladice; prejšnjo ponudbo drugih živil smo omejili in jo naredili bolj izbrano, butično. Zamisel je bila, da bi v Gradišču imeli tudi nekaj mizic, kot kavarne, vendar to doslej zaradi covidnih razmer ni bilo mogoče. Z vidika promocije nismo posebej vlagali v to, ker pač nismo vedeli, kakšne bodo razmere. Prostore bi bilo treba tudi prenoviti, vendar se še odločamo, ali bi tu ostali za dalj časa ali ne. Imeli smo pač priložnost in smo jo izkoristili.

Kaj pa v Sovodnjah? Katere so sladice in vrste kruha, ki so tu najbolj priljubljene?

JC: Kar se tiče sladic, se zelo dobro obnese malinova torta: podlaga je krokant iz pralineja, na kateri je malinov mousse, prekrit z malinovim prelivom. Tudi rogljički se dosti prodajajo. Ko smo začeli uporabljati testo z drožmi, smo spremenili recept, in zdaj so res ... »grešni«! Kar se tiče kruha, pa je ob sobotah nedvomno zelo priljubljen kruh z drožmi s semeni. Ob koncih tedna vedno spečem tudi kruh z antičnimi sicilskimi mokami: to so moke, ki imajo res pravi vonj po pšenici. Vsak teden pripravim po dva ali tri različne vrste tega kruha – s krompirjem, s kavo, z zelišči iz domačega vrta ... Včasih pride kaka stranka, ki potrebuje poseben kruh za kombiniranje s sirom, ali za posebno priložnost, in rada pripravim kaj posebnega.