Voščilo ponesli vsem starejšim občanom

V Štandrežu so v nedeljo praznični čas uvedli s Praznikom miru in prijateljstva, nakar so včeraj učenci in učenke vaške osnovne šole Fran Erjavec voščila ponesli starejšim domačinom. Nedeljski praznik so izpeljali v vaški cerkvi sv. Andreja; najprej so zapeli malčki štandreškega vrtca Pika Nogavička, za njimi je pred oltar stopil mešani pevski zbor Štandrež pod vodstvom Zulejke Devetak. Sledil je nastop domače osnovne šole Fran Erjavec. Navzoče je nagovoril Marjan Brescia, predsednik društva sKultura 2001, ki je dogodek organiziralo.

Včeraj je bilo v Štandrežu spet praznično. Učenci in učenke osnovne šole so se porazdelili v pet skupin in se odpravili po vasi obiskat domačine, ki imajo preko petinosemdeset let. Skupno so voščila ponesli približno petdesetim družinam.