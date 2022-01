Vozilo naj bi imelo lastnika iz Slovenije

Avtomobil, ki je v ponedeljek pod večer zgorel v bližini mejnega prehoda na Valerišču, naj bi imel slovenskega lastnika. Čeprav je bil brez registrskih tablic, naj bi preko identifikacijske številke na vozilu, starem modelu Audi 80, preiskovalci prišli do informacije o lastništvu. Kdo ga je zapustil tik po mejnem prehodu v Števerjanu, včeraj ni bilo še znano, prav tako še ni bilo jasno, zakaj je avtomobil zgorel. Ve se samo, da se je avtomobil tam pojavil v ponedeljek, ne prej. Ko se je vnel požar, so mimoidoči nemudoma poklicali na pomoč.

Županja Franca Padovan, ki je bila v ponedeljek nemudoma obveščena in je na kraju spremljala poseg gasilcev, je bila včeraj v stiku tudi s kolegom Francem Mužičem, županom Občine Brda. Razen uničenega vozila vsekakor naj ne bi bilo drugih, hujših, posledic. Ko so pogasili požar, so gasilci in karabinjerji, ki vodijo preiskavo, temeljito pregledali tako notranjost avtomobila kot okolico, vendar niso našli nikogar.