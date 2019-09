Voznica zapeljala v kombi

V Ulici San Michele na Rojcah se je danes popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri so se lažje poškodovale tri osebe. Zaradi nenadne slabosti naj bi voznica mercedesa, ki se je iz Štandreža vozila v smeri Gorice, pri križišču z Ulico Zara nekaj po 14. uri izgubila nadzor nad svojim vozilom in zapeljala na nasprotni vozni pas. Trčenje z dostavnim vozilom, s katerim sta se v nasprotni smeri vozila oče in sin, je bilo neizbežno. Dostavno vozilo je zadelo in zvilo tudi v tamkajšnji drog. Voznica, ki je stara okrog 80 let, ni bila hudo poškodovana, tudi moški srednjih let in njegov sin sta jo odnesla z nekaj udarci. Na kraj nesreče so prihiteli redarji, ki so zaprli del ceste; gasilci so s cestišča odstranili razbitine, zdravstveno osebje pa je tri poškodovance odpeljalo na goriško urgenco. Voznico so kasneje prepeljali v tržiško bolnišnico.