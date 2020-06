Na križišču med ulicama Roma in Crispi se je malo po 15. uri zgodila prometna nesreča, med katero se je poškodoval skuterist. Po poročanju očividcev naj bi skuterista, ki je obračal v Crispijevo ulico, zbila voznica, ki je peljala iz Ulice Roma proti županstvu. Mimoidoči so skuteristu, ki je obležal na tleh, nudili prvo pomoč, nato so na kraj prihiteli reševalci zdravstvene službe 118. Skuterist naj bi vseskozi ostal pri zavesti