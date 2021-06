Voznik ilegalno prevažal 36 kužkov

Italijanski in slovenski policisti so v petek izvedli koordiniran poostren nadzor nad prometom na obeh straneh državne meje v okviru projekta Roadpol, pri katerem sodelujejo policijske sile iz vseh držav Evropske unije, poleg tega še iz Švice, Srbije, Turčije in kot opazovalke še iz Arabskih emiratov. Italijanski in slovenski policisti so kontrole izvajali na cestninski postaji v Vilešu oz. na počivališču ob hitri cesti v Šempasu.

Goriški policisti so med drugim za pregled ustavili vozilo, ki je bilo namenjeno iz Srbije v Brescio. V njem je bilo kar 36 kužkov raznih pasem, ki jih je voznik prevažal brez ustreznih dokumentov. Ob tem vozilo ni bilo homologirano za tovrstni prevoz. Psičke, ki so bili po dolgi poti že v slabem zdravstvenem stanju, so predali v oskrbo pristojnemu zavetišču. Voznika so ovadili zaradi trpinčenja žival in ponarejanja dokumentov.