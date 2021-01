Voznik podrl domačinko na prehodu za pešce

Na Žnidarčičevi ulici v Šempetru je danes nekaj minut po 7. uri voznik podrl 81-letno domačinko, ki je utrpela hujše telesne poškdobe, poročajo Primorske novice. Ko je prečkala na prehodu za pešce iz smeri tamkajšnje trgovine Eurospin, jo je s sprednjim delom avtomobila podrl 36-letni voznik iz okolice Ajdovščine, ki je vozil iz smeri semaforiziranega križišča proti Mirnu.

Ženska je utrpela predvidoma hude telesne poškodbe. Novogoriški reševalci so ji na kraju nudili prvo oskrbo in so jo prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Novogoriški poklicni gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem, novogoriški policisti pa še zbirajo vse informacije glede nesreče.