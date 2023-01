Vpeta v okolje, odprta popoldne

Na slovenskih šolah vseh stopenj si prizadevajo, da bi bili čim bolj kos potrebam sedanjega časa in družbenim spremembam, ki vse bolj zahtevajo, da se šolski urnik s čim bolj pestro paleto dejavnosti podaljša v popoldanski čas. Pri tem potrebujejo pomoč in podporo celotne slovenske narodne skupnosti, njenih ustanov in najrazličnejših društev, ki si v številnih krajih že prizadevajo, da so šole čim bolj vpete v krajevno okolje. V torek je v goriškem Kulturnem domu potekalo srečanje, posvečeno izzivom, s katerimi se soočajo na slovenskih šolah v Italiji, ki ga je v okviru niza Forum idej organizirala Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Po uvodnem pozdravu pokrajinskega tajnika SKGZ Marina Marsiča je pogovor vodila urednica na Radiu Trst A Alenka Florenin.

Na srečanju so sodelovali ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček, ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig, župan občine Devin-Nabrežina Igor Gabrovec in deželni podtajnik Sindikata slovenske šole, sicer vodja uprave licejev v Gorici Jakob Leopoli. »Italijanski šolski sistem se spreminja. Frontalen način poučevanja ostaja, vendar se posebna pozornost namenja vključevanju prav vseh dijakov v delo. V zadnjih letih je od vrtca do višje srednje šole vse več laboratorijskega in individualnega dela,« je pojasnila Sonja Klanjšček in opozorila, da šole dandanes skušajo čim ustrezneje odgovarjati tudi na potrebe družin, saj se starši soočajo z najrazličnejšimi urniki dela.