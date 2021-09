Vrača se novogoriški rally

Med 9. in 11. septembrom se bosta v Novi Gorici prepletali dve avtomobilski prireditvi, Mahle 9. Rally Nova Gorica ter Mahle 4. Eco Rally. Organizatorji so prejeli 82 prijav, številko 1 pa podelili članu kluba in državnemu prvaku Roku Turku. Novogoriški rally je kot del FIA evropskega pokala tudi najvišje mednarodno uvrščen slovenski reli. Deset let mineva od prvega poizkusnega samostojnega relija Nova Gorica v režiji domačega kluba, a v desetletju se je iz skromnega sprinterskega relija razvila vrhunska mednarodna prireditev. Že več let je reli del FIA evropskega pokala in po lanski odpovedi, povezane z ukrepi proti širjenju okužb s covidom-19, se reli letos vrača v ponovno zelo zahtevni obliki, poudarjajo organizatorji, AMD Gorica. Ker bosta vzporedno potekala tako klasični kot tudi tako imenovani MAHLE Eco Rally (za električna vozila, ki tekmujejo v točnosti), bo prireditev trajala kar tri dni.

Klasični reli bo v petek, 10. septembra, in soboto, 11. septembra, sestavljalo 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 134 kilometrov. Prvi dan bo na sporedu sedem hitrostnih preizkušenj, v petek zvečer tudi atraktivna »superspecial« preizkušnja v središču Nove Gorice, ki bo posvečena letalcu Edvardu Rusjanu. Večina trase je enaka kot pred dvema letoma, organizatorji pa so drugi tekmovalni dan dodali novo zahtevno hitrostno preizkušnjo nad Renčami.