Vrača se poletni fotografski natečaj Skupine 75

Fotoklub Skupina 75 po dveh letih ponovno organizira fotografski natečaj Poletje v šklocu, in sicer v okviru festivala slovenske kulture Slofest, ki bo na sporedu od 17. do 19. septembra v Trstu, in v sodelovanju s kulturnim društvom Briški Grič in s podporo Kulturnega doma Gorica. Natečaja se lahko udeležijo mladi od 12. do 18. leta in 19. do 30. leta starosti, sicer lahko sodelujejo le s fotografijami, ki so jih posneli z mobilnimi telefoni od 1. junija letošnjega leta naprej. Vsak avtor lahko sodeluje s štirimi fotografijami na temo Moje poletje. Fotografije morajo biti v JPEG formatu, v najboljši možni kvaliteti. Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko posegi ne vplivajo na vsebino fotografije. Pri pošiljanju fotografij organizatorju morajo udeleženci natečaja vsak posnetek opremiti z naslovom, krajem nastanka, imenom in priimkom avtorja. Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov. Rok za oddajo fotografij je 31. avgusta. Fotografije morajo biti poslane izključno po elektronski pošti na naslov skloc2019@skupina75.it.

Nagrajeni bodo avtorji treh najboljših fotografij, poleg tega bo še pet avtorjev deležnih pohvale. Nagrada za tri najboljše fotografije je knjižno darilo, kot pohvalo pa bodo nagrajenci prejeli ključek USB in abonma Kulturnega doma za predstave Komigo. 30 najboljših fotografij bo organizator, Fotoklub Skupina75 natisnil in prikazal na razstavi, ki bo skupaj z nagrajevanjem potekala v torek, 14. septembra, ob 20. uri v Galeriji 75 na sedežu društva Briški Grič v kulturnem domu na Bukovju v Števerjanu; zatem bodo razstavljene od 17. do 19. septembra na Slofestu v Trstu. Pravilnik za sodelovanje na natečaju je na voljo na spletni strani Skupine 75.