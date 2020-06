Vrata spet odprta

Tudi v okolju težko prizadetih oseb in invalidov se v naši pokrajini zadeve umirjajo in urejajo po več kot treh mesecih dokajšnjih težav. Dnevna središča je namreč uprava posoškega konzorcija za povezane storitve CISI zaprla točno pred tremi meseci. Odtlej so uporabniki in tudi osebje ostali doma. Prvih je od Gradeža do Gorice in Krmina sto trideset. Zanje so morali skrbeti vse dni in cele dneve starši ali bližnji sorodniki. Predaha ni bilo niti za tistih običajnih sedem ur, ko se lažje in težje prizadeti selijo z doma v devet centrov zavoda CISI, ki so razpršeni po Spodnjem in Zgornjem Posočju.Z rahljanjem varnostnih ukrepov pred tremi tednih je uprava konzorcija CISI ocenila, da lahko ponovno odpre vrata sprejemnih središč, najprej le za petinštirideset uporabnikov na osnovi sprejetega seznama. Seveda so se s ponudbo morali strinjati tudi starši ali skrbniki. Pomenljiv je podatek, da se je v prvem trenutku odločilo »tvegati« le devetnajst družin.Postopoma se je število večalo in ob koncu tega tedna doseglo sedemdeset oseb. Uprava konzorcija predvideva, da se bo stanje ob koncu meseca povsem uravnovesilo s sprejemom vseh uporabnikov v devetih središčih in treh namenskih stanovanjih za tiste, ki so deloma sposobni sami upravljati večino svojih potreb ob prisotnosti omejenega števila osebja. V službi so zaenkrat le stalno nameščeni, medtem ko se bodo zunanji sodelavci postopoma vključevali ob sorazmernem povečanju števila oskrbovancev.

