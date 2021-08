Vreme in smrdljivke povzročile upad oljčnega pridelka

Po lanski dobri letini oljk se letos v naših krajih napoveduje izrazit upad pridelka, ki je zlasti posledica vremenskih dejavnikov oz. pretirane toplote in deževja. Zlasti oljkarji v Brdih napovedujejo katastrofalno letino, nekateri beležijo celo 100-odstotno izgubo pridelka. Neugodne vremenske razmere so povzročile odpadanje in sušenje plodov, k osipu pa je pripomogla tudi marmorirana smrdljivka, ki je v naših krajih vse bolj razširjena.

»Pred dvema dnevoma sem prehodil dve vrsti dreves v svojem oljčniku, naštel pa sem največ dvajset sadežev,« začenja Aleš Komjanc, ki ima vinsko in oljkarsko podjetje na Jazbinah. Letošnja letina spominja na tisto, ki so jo imeli pred dvema letoma, škodo pa pripisujejo v glavnem vremenskim razmeram. »Oljke so že same po sebi drevo, ki dobro obrodi vsako drugo leto, če se jih pravilno obrezuje pa se nekoliko omeji osip pridelka. Letošnja letina pa je drastično slaba, pri nas beležimo skoraj 100-odstotno izgubo. Prav gotovo je to posledica vremena, maja je bilo zelo deževno, takoj potem pa smo imeli cel mesec suše,« pravi Komjanc, ki v svojih oljčnikih v Števerjanu in na Kostanjevici opaža tudi veliko marmoriranih smrdljivk, škodljivcev, ki napadajo predvsem sadna drevesa. V glavnem se ta azijska vrsta smrdljivke razvija na poljih soje, ki jih je v okolici Brd precej, zato so pri podjetju Komjanc že nabavili biološke vabe, na katerih dnevno naštejejo celo tisoč smrdljivk.