Vrtiljaki ostajajo v mestu do nedelje

Slabo vreme je zaznamovalo letošnji Andrejev sejem, ki se je začel v soboto in zaključil včeraj. Dež je ponagajal kramarjem že v nedeljo popoldne, ko je bilo zaradi nadležnega pršenja precej manj obiskovalcev kot v soboto. Še slabše je šlo včeraj; deževalo je celo jutro, tako da so številni kramarji predčasno zapustili mesto, saj je bilo obiskovalcev le za vzorec. Vremenoslovci za današnji dan napovedujejo izboljšanje; spet bo posijalo sonce, temperature pa bodo nekoliko nižje kot v prejšnjih dneh. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, česar se še najbolj veselijo upravitelji vrtiljakov, ki bodo ostali v goriškem mestnem središču do nedelje, 8. decembra. Večji del mestnega središča bo danes spet odprt za promet, medtem ko bo v Ulici Cadorna, na Battistijevem trgu in v Ulici Petrarca popolna zapora veljala do 11. decembra.