Vrtovi spomina in srečevanja

Po temeljitem čiščenju, posaditvi novih rastlin in postavitvi klopi so vrtove Pokrajinskih muzejev v goriškem grajskem naselju, ki so bili več let zaraščeni in neurejeni, včeraj spet odprli za javnost. Dela, ki so bila vredna 260 tisoč evrov, je deželna ustanova Erpac delno financirala z denarjem iz evropskih skladov, delno pa z lastnimi sredstvi. Poseg spada v projekt Walk of peace, ki je del programa Interreg Italija-Slovenija.

Vrtovi bodo dostopni med delovnim časom muzejev in bodo na voljo tudi za gibalno ovirane uporabnike. V prihodnjih tednih bodo vanje namestili pomnike prve svetovne vojne, in sicer kip avstrijskega vojaka ter dva italijanska mejnika. Včeraj so med drugim predstavili interaktivno videoinstalacijo, ki bo bogatila ponudbo muzeja prve svetovne vojne. Obiskovalcem predstavlja življenjsko pot šestih umetnikov z Goriške, ki so se rodili kot avstro-ogrski državljani, med prvo svetovno vojno pa so oblekli različne uniforme ter sprejeli različne izbire. To so Italico Brass, Luigi Spazzapan, Veno Pilon, Sofronio Pocarini, Ivan Čargo in Bruno Ernesto Cossar(o). Instalacija je na voljo v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku ter je nastala po zaslugi sodelovanja italijanskih in slovenskih kulturnih ustanov, in sicer Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Pilonove galerije, Goriškega muzeja, videmskega mestnega muzeja, Fundacije Goriške hranilnice, rimske galerije sodobne umetnosti in državnega arhiva v Gorici. Obnove se je včeraj veselila deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli, ki si je vrtove ogledala v popoldanskih urah, in poudarila, da je to »pozitiven projekt, saj je evropska sredstva izkoristil za infrastrukturno naložbo«.