Vse bogatejša ponudba muzejskega kompleksa na Debeli griži

V sklopu dnevov evropske kulturne dediščine, ki so potekali v prejšnjih tednih, so v muzejskem kompleksu na Debeli griži priredili brezplačne vodene sprehode po monumentalnem območju. Vodiča, ki sta zaposlena v muzeju, sta v poldrugi uri v soboto in nedeljo orisala obiskovalcem ključne zgodovinske dogodke kraja, obenem pa zgodbo monumentalnega območja kot »destinacije«. Sprehajalci so si ogledali jarke prve svetovne vojne ter prisluhnili razlagi o življenju v njih. Posebej pretresljiv je bil prebrani odlomek iz knjige, ki je podrobno opisal napad s plinom, zaradi katerega so se številni vojaki zadušili in umrli. Voden ogled se je nato nadaljeval tik ob muzejski stavbi, kjer je speljana krožna pot. Vodička je obiskovalcem razložila tudi zgodbo bližnje kaverne Lukachich, poimenovane po madžarskem generalu. Madžari so močno zaznamovali bojišče pri Debeli griži, saj se je tu bojevalo zelo veliko vojakov te narodnosti, kar je tudi razvidno iz množičnega obiska njihovih potomcev.

Poučen in zanimiv voden ogled na zunanjem delu monumentalnega območja še dodatno obogati obisk muzeja, kjer so pred dvema letoma prenovili notranjo ponudbo in ovrednotili tudi zunanje površine. Najbolj privlačen in inovativen del obnove je virtualna resničnost. Z naglavnimi zasloni in slušalkami lahko obiskovalec skoraj dobesedno na svoji koži izkusi 10 prizorov, ki izhajajo iz pričevanja vojakov o dogajanju na Debeli griži: od življenja v jarkih do napada s plinom, vojaškega dela v kaverni in neverjetnega preleta reke Soče z dvokrilnikom.