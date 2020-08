Vse manj porok

V ronški občini so v letošnjem letu zabeležili bistveno manj porok kot lani: zaradi izrednih razmer se je v Ronkah v prvih šestih mesecih poročilo »le« 9 parov, vsi s civilnim obredom; v lanskem letu so v istem obdobju sklenili 22 poročnih zvez, v celem letu pa se je v Ronkah poročilo 42 parov. Ronški župan Livio Vecchiet je prvi letošnji civilni obred sklenil v začetku maja: zaradi strogih predpisov je par nosil zaščitne maske in rokavice. Več parov se je odločilo, da poročni obred prenesejo. Ronška občina trenutno šteje 11.845 prebivalcev, nekaj manj kot v prejšnjih letih: 227 ljudi se je preselilo v druge kraje zaradi finančne stiske, nekateri so se vrnili v rojstni kraj. Rodilo se je 32 otrok, 17 dečkov in 15 deklic, medtem ko je umrlo 86 ljudi. Matični urad je še zabeležil, da je trenutno na območju ronške občine 24 brezdomcev. »Podatke narekuje ekonomsko stanje v državi: tako v Ronkah kot drugod se družine se odločajo, da ne bodo imele otrok. Podatki bi nam morali biti v razmislek za bodočnost,« je še povedal župan Livio Vecchiet.