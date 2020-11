»V zadnjih letih zelo dobro sodelujemo z občinami, ki nam vse bolj zaupajo. Pred nekaj meseci smo varno hišo za ženske, ki so žrtev nasilja, odprli v Gorici, v kratkem bo na vrsto prišel še Čedad. Žensk, ki zaprosijo za pomoč, je vedno več, po drugi strani vemo, da jih veliko še vedno ne upa prijaviti svojih nasilnih mož, partnerjev in družinskih članov. Zaradi tega so informativne kampanje izredno pomembne, saj se ob njih marsikatera ženska opogumi in se odloči, da z nami deli svoje trpke izkušnje,« je ob včerajšnjem dnevu boja proti nasilju nad ženskami povedala Francesca Vuaran, predsednica združenja Sos Rosa, ki je od začetka letošnjega leta pomagalo 137 ženskam. »Marca je naše delovanje zaradi lockdowna prekinilo; v treh mesecih se je število žensk, ki so nas zaprosile za pomoč, znižalo za 17 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Komaj smo lahko ponovno začeli z dejavnostjo, smo zabeležili številne nove obiske; za pomoč so nas zaprosile tudi po tri ženske na dan, ki do takrat niso upale nikomur zaupati svoje stiske,« je še povedala Vuaranova.

