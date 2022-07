Vse več jih raje vozi tovornjak kot avtobus

Šoferji avtobusov so naveličani. V zadnjih dneh je prišlo do raznih nasilnih izpadov, že dalj časa opozarjajo, da so plače prenizke in da je dela vse več, vendar jim nihče ne prisluhne in reši težave. Saša Čulev iz sindikata FILT CGIL poudarja, da morajo štiri prevozna podjetja iz Furlanijie - Julijske krajine prisluhniti zahtevam svojega osebja, svoje mora pristaviti tudi družba TPL FVG. »Vprašati bi se morali, čemu pravzaprav služi peti upravni odbor, če že imamo štiri. Mogoče le za delitev še nekaterih stolčkov?« se sprašuje Čulev in poudarja, da so šoferji in ostali zaposleni naveličani čakanja; če ne bo pozitivnih premikov, so pripravljeni tudi prekrižati roke.

Čulev pojasnjuje, da je v zadnjih časih prevozno podjetje APT in ostala prevozna podjetja zapustilo več šoferjev. »Voziti avtobus je vse bolj nevarno, poleg tega so plače zelo nizke. Za vožnjo avtobusa s 55, 60 potniki prejemaš 1250 evrov mesečne plače. Zaradi tega številni šoferji odidejo; nekateri se zaposlijo v čisto drugih sektorjih, drugi se odločilo za vožnjo tovornjakov, kjer lahko zaslužijo tudi dvakrat toliko in imajo manj odgovornosti. Ko voziš avtobus in moraš pritisniti na zavore, ker se kak pešec naenkrat odloči za prečkanje vozišča, in se pri tem kdo poškoduje, imaš same težave; prestati moraš preiskavo in najrazličnejša preverjanja, ki prinašajo zvrhano mero stresa,« Čulev pojasnjuje razloge, zaradi katerih se številni šoferji avtobusov odločijo za drug poklic.