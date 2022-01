Vse več prijav zaradi mobinga

Tipična žrtev mobinga je ženska, ki ima več kot petdeset let in je zaposlena kot uradnica za nedoločen čas. Povprečen profil izhaja iz podatkov, ki jih je včeraj odvetnica Teresa Dennetta predstavila na tiskovni konferenci o delovanju službe za žrtve mobinga. V Gorici deluje od leta 2018, storitve se poslužujejo tudi prebivalci s Tržaške. Služba, ki jo financira Dežela Furlanija - Julijska krajina, ima izpostavi še v Vidmu in v Pordenonu.

V goriški občini je za službo odgovorna odbornica Marilena Bernobich. »Pozivam vse, ki imajo težave na tem področju, naj se postavijo v stik s službo, saj je umirjeno okolje na delovnem mestu ključnega pomena za zdravje vsakega izmed nas. Služba za pomoč žrtvam mobinga nudi pomoč odvetnika, zdravnika specialista za delo, psihologa in svetovalca,« je povedala odbornica, medtem ko je odvetnica Teresa Dennetta, ki je pri goriški službi tudi glavna referentka, pojasnila, da število njenih uporabnikov raste glede na prejšnja leta. To je po eni strani pozitivno, saj pomeni, da so družinski zdravniki, sindikati in drugi akterji v »mreži« seznanjeni z obstojem in delovanjem službe. Po drugi strani višje številke nas opozarjajo, da ima na delovnem mestu težave vse več ljudi.

ŽENSK DVAKRAT VEČ KOT MOŠKIH

»Pandemija je težave za žrtve mobinga še dodatno poglobila. Odpovedale so dosedanje strukture, obenem so se pokazale težave v celotnem sistemu,« pravi Dennetta. V letu 2021 je pomoč pri goriški službi poiskalo 76 oseb, med katerimi je bilo 25 moških in 51 žensk. Veliki večina uporabnikov je s pomočjo osebja službe uspelo rešiti težave na službenem mestu že v začetni fazi. Najbolj zastopana je starostna kategorija od 51. leta dalje, saj je teh oseb bilo kar 31. Enaindvajset oseb je bilo starih od 41 do 50 let, petnajst od 31 do 40, prijav oseb do 30. leta pa je bilo samo devet. Kar se tiče študijske priprave, ima največ uporabnikov (41) višješolsko diplomo, 25 jih je univerzitetno diplomiranih, ostalih deset pa je zaključilo prvostopenjsko srednjo šolo.

Goriška izpostava službe za žrtve mobinga ima sedež v centru Lenassi v Ulici Vittorio Veneto 7. Za javnost je odprta ob torkih od 12. do 17. ure, ob četrtkih od 9. do 17. ure in ob petkih od 12. do 17. ure. Na voljo so tudi telefonska številka 0481-383515, elektronski naslov antimobbing.gorizia@gmail.com in spletna stran www.antimobbinggo.it. Služba je brezplačna, po želji se lahko za pomoč zaprosi tudi anonimno.