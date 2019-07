Vse večja požarna ogroženost

Požarna ogroženost v naravi je zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin vse večja, kar še posebej velja za Kras. Prostovoljci civilne zaščite iz okrožja Kras-Soča so vseskozi v stanju pripravljenosti; v zadnjih dneh so se lotili patruljiranja Krasa s terenskimi vozili. Območje, ki ga krijejo, na severu omejuje reka Soča, na jugu potok Lokovac, na vzhodu državna meja s Slovenijo in na zahodu kanal De Dottori. Pri patruljiranju sodeluje približno štirideset prostovoljcev in prostovoljk civilne zaščite, ki bodo poostrene nadzore izvajali vsaj do konca avgusta. V prejšnjih dneh so si tehniki civilne zaščite ogledalo cisterne, iz katerih poberejo vodo za gašenje požarov s helikopterji.