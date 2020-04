Vsem goriškim svetnikom in odbornikom 50 zaščitnih mask

Goriški župan Rodolfo Ziberna je vsakemu izmed občinskih odbornikov in svetnikov dal na razpolago 50 zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki jih omenjeni člani občinskega sveta lahko prosto razdelijo med posebej izpostavljene osebe, za katere sami vedo.

»Z zadnjo pošiljko zaščitnih mask, ki jih je goriški občini posredovala Dežela Furlanija – Julijska krajina, je skoraj 19 tisoč prebivalcev Gorice na skupnih 34 tisoč prejelo ustrezno zaščito. Kriteriji, po katerih so bile maske porazdeljene, so bili starost in predhodne bolezni,« je odbornikom in svetnikom napisal župan Rodolfo Ziberna. »Računam, da bomo od Dežele prejeli dodatne zaščitne maske. Se pa zavedam, da obstajajo posebni slučaji – ljudje, ki potrebujejo maske, a ne pridejo v poštev na podlagi starosti ali predhodnih bolezni. Odborniki in svetniki, ki so v tesnem stiku z bližnjim okoljem, pa verjetno vedo za take slučaje,« je dodal Ziberna. Zaradi tega je Ziberna za vsakega dal na razpolago 50 zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki jih odborniki in svetniki lahko posredujejo osebam, ki so bolj izpostavljene tveganju oz. si iz ekonomskih razlogov ne morejo kupiti mask.

Občinski svetnik Demokratske stranke David Peterin zato poziva vse občanke in občane iz Štandreža, a seveda tudi iz drugih delov mesta, ki pripadajo omenjenim rizičnim skupinam, naj se obrnejo nanj ali na vodstvi kulturnih društev Oton Župančič ali PD Štandrež, da jim lahko na dom dostavi v tem trenutku prepotrebni zdravstveni material. Peterin dalje prosi predstavnike društva in celotno vaško skupnost ter vse prebivalce mesta, naj ga opozorijo na kogarkoli, ki resno potrebuje maske. »Nobenega ne smemo pustiti samega, te težke čase bomo prebrodili le s solidarnostjo, vsi skupaj,« dodaja Peterin. Tudi Walter Bandelj, občinski svetnik Slovenske skupnosti s pooblastilom župana za predele Podgora, Pevma, Štmaver in Oslavje, prebivalce teh delov mesta in nasploh vse poziva, naj se obrnejo nanj, če nujno potrebujejo zaščitne maske. Cilj je seveda ta, da maske pridejo do tistih, ki jih najbolj potrebujejo. »Na podlagi svojih telefonskih seznamov sem glede mask že stopil v stik z nekaterimi, druge bom še poklical. Prednost imajo ostareli in ljudje, ki živijo sami,« pravi Walter Bandelj. Tudi občinska svetnica SSk Marilka Koršič že razmišlja o tem, kako bi maske razdelila. »V svoji soseski vem za nekaj oseb, ki jih potrebujejo, zato bom nekaj mask razdelila njim. Stopila pa bom tudi v stik z župnijo svetega Ivana in jih še nekaj posredovala preko njih. Vsekakor pa pozivam vse, ki bi potrebovali zaščitne maske ali vedo za koga, ki jih potrebuje, naj se seveda obrnejo name,« pravi Marilka Koršič.