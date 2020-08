Vsi brisi so bili negativni

Kot je Primorski dnevnik poročal prejšnje dni, se je moral goriški Kulturni dom zaradi covida-19 odpovedati vrsti dogodkov, ki jih je načrtoval v prihodnjih dneh. Med zaposlenimi sta bili namreč potrjeni dve okužbi, zato se je upravni odbor odločil za preventivno zaprtje doma javnosti za teden dni, prireditve pa so preložili. V tem času so prostore temeljito razkužili ter vsem uslužbencem in nekaterim zunanjim sodelavcem odvzeli brise: vsi so bili negativni.

»Ob tem se veselimo dejstva, da se okužena uslužbenca bolje počutita. Od potrjene okužbe sta se zdravila na domu in nista potrebovala dodatne zdravniške pomoči,« pravi predsednik Kulturnega doma Igor Komel in pristavlja, da bodo v prihodnjih dneh uslužbenci opravili še drugo obvezno testiranje, kot predvideva zdravstveni protokol. »Z zadovoljstvom pa lahko povemo, da je stanje pod nadzorom in se iz dneva v dan bistveno izboljšuje,« pravi Komel.

Kulturni dom bo v prihodnjem tednu začel postopoma odpirati svoja vrata. Čeprav niso obvezni, so se odločili za dodatne preventivne ukrepe. »Odločili smo se denimo za dezinfekcijo sistema klimatizacije, čeprav nam tega ne bi bilo treba. V upravnem odboru pa smo sklenili, da v tem poletnem času poskrbimo za vse previdnostne ukrepe, saj je varnost osebja in obiskovalcev na prvem mestu,« pravi Igor Komel in pristavlja, da bo redno delovanje postopoma steklo septembra.