Vzdrževalna dela pred korenito sanacijo

Ne gre (še) za dolgo pričakovano sanacijo bregov, temveč za izredna vzdrževalna dela na kanalizacijski cevi, ki je speljana mimo potoka. Prejšnji teden so se ob Kornu pod Drevoredom Oriani in Ulico Guado pojavili bagri; delavci so najprej z njihovo pomočjo očistili zaraščene bregove potoka, zatem so se lotili obnavljanja dotrajanega kanalizacijskega omrežja. Položili so nekaj novih betonskih jaškov in jih povezali z novo cevjo. Gradbena dela izvaja podjetje Irisacqua.

