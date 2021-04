Vzgojitelja ne nosita odgovornosti

Preiskovalni sodnik goriškega sodišča je na predlog državnega tožilca odredil ustavitev postopka za vzgojitelja, ki sta 22. julija lani sledila orientacijskemu teku skupine otrok, med katerimi je bil tudi Stefano Borghes. Trinajstletni deček se je med iskanjem indicev povzpel na vodnjak ob palači Coronini in na njem klečal nekaj sekund: kritina je popustila pod njegovo težo, nakar je otrok zgrmel v globino in umrl zaradi hudih poškodb.

Novico o ustavitvi postopka za oba vzgojitelja je sporočil njun odvetnik, Franco Ferletic. »Državni tožilec je za moji dve stranki predlagal ustavitev postopka, preiskovalni sodnik pa je ustavitev odredil dne 19. marca. Razlogi za to so tisti, na katere smo vseskozi opozarjali. Prvič: vzgojitelja, Gabriele Brumat in Andrea Gaudenzi, sta ustrezno nadzorovala otroke med igro. Drugič, list s številko postaje orientacijskega teka sta namestila na vodnjak. Sodnik je presodil, da to dejanje ni bilo neprevidno. Otroci, ki so sodelovali pri igri, so bili namreč povprečno dovolj visoki, da bi lahko do lista prišli brez težav. Odgovornost za to, kar se je zgodilo, je torej treba iskati drugje, ne pri vzgojiteljih,« poudarja Franco Ferletic. Odvetnik izraža »zadovoljstvo« ob tem razpletu dogodkov, kar se tiče njegovih strank.

Nekaj dni po tragičnem dogodku je državno tožilstvo na seznam preiskovanih vpisalo skupno 14 oseb. Ob vzgojiteljih, za katera se sodni postopek za zdaj zaključuje, ostaja na seznamu preiskovanih še dvanajst imen. To so predsednik Fundacije Coronini Cronberg (in goriški župan) Rodolfo Ziberna, direktor Fundacije Enrico Graziano in člani upravnega sveta, direktorica Deželnega zavoda za spomeniško varstvo in njen predhodnik ter sedanja deželna odbornica ta kulturo Tiziana Gibelli in njen predhodnik Gianni Torrenti.