Vzroke invazije muh bo preverjalo zdravstveno podjetje

Vzroke invazije muh, s katero se soočajo prebivalci Peči in tudi Sovodenj, bo preverjalo zdravstveno podjetje za Posočje in južno Furlanijo. O tem se je v prejšnjih dneh sovodenjski župan Luca Pisk dogovoril s predstavniki pristojne zdravstvene službe, s katerimi se je sestal v družbi vodje tehničnega urada Paola Nonina.

»Sogovornike sva opozorila na problem muh, s katerim se ne spopadajo le na Peči, ampak tudi v nekaterih predelih Sovodenj. Lani tako velikih težav ni bilo, muhe pa so se v velikem številu ponovno pojavile v prvih dneh letošnjega avgusta. Zakaj se to dogaja, ni jasno,« pravi župan, po besedah katerega bo zdravstveno podjetje obiskalo razna podjetja, ki obratujejo na območju sovodenjske občine, in skušalo ugotoviti vzrok invazije nadležnih dvokrilcev.