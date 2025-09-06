V gorski nesreči pri planini Temna brda na Tolminskem je 70-letni moški padel v prepadno območje padel in telesnim poškodbam podlegel 70-letni mošk

Posredujem informacijo o tragični nesreči na Tolminskem, kjer je v gorski nesreči pri planini Temna brda oz. na zelo strmem delu steze, ki pelje od planine Temno Brda proti Selam nad Podmelcem, po prepadnem pobočju na dno soteske pri hoji ob kolesu v globino padel in telesnim poškodbam podlegel 70-letni moški (podrobnosti v nadaljevanju).* Včeraj, 4. septembra ob 17.23, smo prejeli obvestilo o gorski nesreči s smrtnim izidom na planini Temna Brda. Po sedaj zbranih podatkih sta se dva kolesarja vračala iz planine Razor proti Podmelcu (oz. do tamkajšnje železniške postaje). Omenjena kolesarja sta iz planine Razor prišla na planino Lom in nato nekaj časa nadaljevala po gozdni cesti. Nato sta zavila levo na staro italijansko mulatjero (oz. na staro utrjeno vojaško pot). Nesreča se je zatem zgodila na zelo strmem delu steze, ki vodi od planine Temna brda proti Selam nad Podmelcem. Pri hoji po previsu sta oba potiskala kolesi, zaradi česar 70-letni kolesar, državljan Slovenije, ni mogel jeklenice za varno hojo. Blizu planine Temna brda je izgubil ravnotežje, mu spodrsnilo in posledično je padel približno 160 metrov po zelo strmem in prepadnem pobočju na dno soteske (v smeri doline oz. Kneškim Ravnam) v manjši potok, kjer je podlegel telesnim poškodbam. Drugi kolesar je takoj zatem na pomoč poklical policijo.

Na kraju so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah, ki so s helikopterjem Letalske policijske enote pokojnega z elektromotornim vitlom dvignili v omenjeno zračno plovilo in ga prepeljali na heliport v Tolmin. Zdravnik ZD Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O hudi nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Glede na sedanje ugotovitve je Policija tujo krivdo izključila in bo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.