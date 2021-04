Z avtom na tračnice

Okrog 1. ure v noči s srede na četrtek so železniško policijo z goriške železniške postaje opozorili, da je osebni avtomobil zapeljal s perona na tračnice nedaleč od nekdanje slačilnice uslužbencev železnice. Na kraj so poleg pripadnikov železniške policije prišli še policisti z goriške kvesture in prometni policisti, ki so ugotovili, da je za volanom avtomobila sedela 65-letna slovenska državljanka; ženska je bila v zmedenem stanju, vendar se k sreči ni poškodovala. Gasilci so odstranili avtomobil s tračnic, medtem ko so reševalci iz službe 118 pospremili žensko na urgenco. Policisti so se s pomočjo kolegov iz Nove Gorice uspeli postaviti v stik s sorodniki voznice.