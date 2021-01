Z avtom v obcestni jarek

V doberdobski občini se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala starejša voznica. Z avtomobilom Nissan micra se je 87-letna Tržičanka okrog 13. ure peljala po državni cesti št. 55, pri Jamljah pa je izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v obcestni jarek. Nesreči je po vsej verjetnosti botroval dež oz. spolzko cestišče. Na prizorišče so najprej prišli karabinjerji, nato pa še gasilci in reševalci, ki so žensko prepeljali v bolnišnico. Voznica naj ne bi utrpela hujših poškodb; v bolnišnico so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.