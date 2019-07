Z avtom zbil pešca in pobegnil: iščejo očividce

Včeraj, 3. julija, ob 14.20, se je na asfaltiranemu parkirišču izven naselja Solkan (v bližini gostinskega lokala na Soški cesti) zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi nepravilnega premika z osebnim vozilom. Pri tem je bil starejši pešec huje telesno poškodovan. Po podatkih, ki so jih zbrali novogoriški policisti, je tedaj neznani voznik manjšega avtomobila neznanih tujih - najverjetneje italijanskih - registrskih številk, svetlo modre kovinske barve, zapeljal vzvratno (nazaj v desno), z leve strani parkirišča proti peš poti za gostinski lokal. Takrat je iz gostinskega lokala do parkirnega prostora hodil 81–letni pešec, ki se je hotel trčenju izogniti, vendar ga je neznani voznik kljub temu zadel z zadnjim delom avtomobila. Po trčenju je starejši pešec padel na dovozno pot in pri tem utrpel hude telesne poškodbe - sum zloma levega kolka in komolca. Neznani voznik se po trčenju na kraju ni ustavil in s parkirišča odpeljal dalje v smeri križišča z glavno cesto Solkan – Plave in nato neznano kam, ne da bi pred tem na kraju prometne nezgode preveril kaj je z oškodovancem in mu nudil pomoč ter o tem obvestili policijo. Hudo poškodovanega pešca so kasneje na kraju zdravniško oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko splošno bolnišnico.

O nezgodi je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Ko bodo povzročitelja prometne nesreče izsledili, bodo prometni policisti zoper njega podali ustrezen ukrep.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti Postaje prometne policije Nova Gorica prosijo vse morebitne očividce oz. vse, ki bi lahko o prometni nesreči imeli koristne informacije, da se zglasijo na policijski postaji (Žnidaršičeva ulica 17, Šempeter pri Gorici, elektronski naslov: ppp_nova_gorica.pung@policija.si) ali pokličejo na telefon (05) 393 4100 (klic iz Italija +386 53934100. Lahko se zglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.