Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči ob 23. uri posredovali v Števerjanu, kjer je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in se prevrnil na streho. Moški, ki so ga na kraju oskrbeli, je odklonil prevoz v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci in predstavniki sil javnega reda.